Правоохоронці затримали ще двох осіб, причетних до теракту, що стався 14 грудня 2024 року в Дніпрі.

СБУ та Національна поліція затримали подружжя агентів росії, які виготовили вибуховий пристрій для теракту біля ТЦК у Дніпрі.

Подробиці повідомили у СБУ. Там уточнили, що подружжю було плювати на людські життя та кількість жертв.

Правоохоронці затримали ще двох осіб, причетних до теракту, що стався 14 грудня 2024 року в Дніпрі. Тоді завербований російськими спецслужбами терорист підірвав вибухівку біля адміністративної будівлі місцевого ТЦК, внаслідок чого загинула одна людина, а кілька осіб, серед яких двоє поліцейських, отримали важкі поранення.

Протягом кількох годин після теракту було затримано 37-річного місцевого жителя, який працював на російські спецслужби та здійснив вибух. Однак окрім нього, були затримані ще двоє агентів РФ — 33-річний дезертир, який покинув свою військову частину України і переховувався у Дніпрі, та його 25-річна дружина.

Подружжя потрапило в поле зору російських спецслужб через пошук «легких» заробітків на тематичних Телеграм-каналах, після чого було дистанційно завербоване для виготовлення вибухівки. Вони виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його в пакеті та заклали в заздалегідь підготовлений тайник. Далі вони стежили за тим, як виконавець забирає вибухівку, і повідомили про це російському куратору.

Щоб уникнути підозр, під час своїх дій вони брали з собою свою 3-річну дитину. Після здійснення теракту подружжя переїхало до іншої орендованої квартири, де намагалося «залягти на дно» та продовжити співпрацю з росією.

Однак правоохоронці виявили зловмисників за новою адресою і затримали їх під час обшуку. Вилучено мобільні телефони, одяг із доказами їхніх злочинів, а також інструкції з росії для виготовлення СВП.

Усі троє зловмисників перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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