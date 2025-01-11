Верховна Рада України затвердила новий законопроєкт, який зробить волонтерство ключовим фактором при вступі та визначенні стипендій; тому абітурієнтам доведеться перейматися не лише про іспити.

В Україні волонтерська діяльність стане важливим елементом при вступі до вищих навчальних закладів у 2025 році.

Відповідний законопроект затвердили у Верховній Раді України. У документі пропонують, щоб волонтерство могло суттєво підвищити шанси абітурієнтів під час вступної кампанії, про що вони зможуть розповісти у своїх мотиваційних листах. Окрім того, волонтерство також матиме вплив на формування рейтингу для отримання стипендії.

Відповідно до законопроекту, тепер волонтерство може зараховуватись як частина практики. Здобувачам освіти потрібно буде документально підтверджувати волонтерську діяльність.

Нагадаємо, що для вступу у вищий навчальний заклад абітурієнтам потрібно буде здати Національний мультипредметний тест. Іспит складатиметься з трьох обовʼязкових предметів – української мови, математики та історії України. Та однієї дисципліни на вибір – іноземної мови, біології, географії, фізики, хімії та української літератури. Під час воєнного стану цей таст замінює Зовнішнє незалежне оцінювання.

Раніше Politeka також писала, що благодійна організація "Благодійний фонд імені Олени Миколаївни Борщ" виплачуватиме студентам технічних спеціальностей грошову допомогу у вигляді стипендії розміром 8 тисяч гривень.

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