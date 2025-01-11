Верховная Рада Украины утвердила новый законопроект, который сделает волонтерство ключевым фактором при поступлении и определении стипендий; поэтому абитуриентам придется беспокоиться не только об экзаменах.

В Украине волонтерская деятельность станет важным элементом при поступлении в высшие учебные заведения в 2025 году.

Соответствующий законопроект был утвержден в Верховной Раде Украины. В документе предлагается, чтобы волонтерство могло существенно повысить шансы абитуриентов во время вступительной кампании, о чем они смогут рассказать в своих мотивационных письмах. Кроме того, волонтерство также повлияет на формирование рейтинга для получения стипендии.

Согласно законопроекту, теперь волонтерство может засчитываться как часть практики. Соискателям образования нужно будет документально подтверждать волонтерскую деятельность.

Напомним, что для поступления в высшее учебное заведение абитуриентам предстоит сдать Национальный мультипредметный тест. Экзамен будет состоять из трех обязательных предметов – украинского языка, математики и истории Украины. Но одной дисциплины на выбор – иностранного языка, биологии, географии, физики, химии и украинской литературы. Во время военного положения этот таст заменяет внешнее независимое оценивание.

Ранее Politeka также писала, что благотворительная организация "Благотворительный фонд имени Елены Николаевны Борщ" будет выплачивать студентам технических специальностей денежную помощь в виде стипендии в размере 8 тысяч гривен.

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