Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже передали Національній поліції у розшук понад 500 тисяч чоловіків, які ухиляються від мобілізації.
Про це повідомила офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів, передає Телеграф.
Попри численні зусилля, правоохоронці стикаються з проблемами в оперативному розшуку через обмежені ресурси.
За словами Наталії Кіндратів, з початку повномасштабної війни у розшук було оголошено більше ніж півмільйона осіб. Проте розшуковими заходами займається Національна поліція, а не ТЦК.
Кіндратів зазначила, що оперативно знайти таку кількість ухилянтів наразі неможливо, оскільки правоохоронці мають обмежені ресурси для виконання таких завдань.
«Це не єдине завдання Національної поліції, а використовувати обмежені засоби для розшуку такої кількості людей — завдання, яке вкрай складно виконувати», — пояснила вона.
Також Politeka писала про те, що у Полтавській області військовозобов'язаний відмовився від мобілізації, пояснивши це своїм віком і станом здоров'я.
На судовому засіданні обвинувачений визнав провину. Він пояснив, що повністю втратив зір на одне око, ніколи не служив в армії та вже виховує онуків. Також чоловік знає, що через свій фізичний стан не може бути корисним для ЗСУ.
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