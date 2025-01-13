Кондратов отметила, что оперативно найти такое количество уклонистов пока невозможно.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже передали Национальной полиции в розыск более 500 тысяч уклоняющихся от мобилизации мужчин.

Об этом сообщила офицер Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск Наталья Кондратов, передает Телеграф.

Несмотря на многочисленные усилия, правоохранители сталкиваются с проблемами в оперативном розыске из-за ограниченных ресурсов.

По словам Натальи Киндратов, с начала полномасштабной войны в розыск было объявлено более полумиллиона человек. Однако сыскными мероприятиями занимается Национальная полиция, а не ТЦК.

Кондратов отметила, что оперативно найти такое количество уклонистов пока невозможно, поскольку правоохранители имеют ограниченные ресурсы для выполнения таких задач.

«Это не единственная задача Национальной полиции, а использовать ограниченные средства для розыска такого количества людей — задача, которую крайне сложно выполнять», — пояснила она.

Также Politeka писала о том, что в Полтавской области военнообязанный отказался от мобилизации, объяснив это своим возрастом и состоянием здоровья.

На судебном заседании обвиняемый признал вину. Он объяснил, что полностью потерял зрение на один глаз, никогда не служил в армии и уже воспитывает внуков. Также мужчина знает, что из-за своего физического состояния не может быть полезным ВСУ.

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