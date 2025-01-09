Військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві чоловіка через необережність в Сумському ТЦК та СП, відпустили під особисті зобов'язання: відповідне клопотання прокуратури суд задовольнив 2 січня.

1 січня 2025 року військовослужбовцю повідомили про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України), та обрали йому запобіжний захід. Сумська спеціалізована прокуратура як запобіжний захід запросила особисті зобов’язання.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням Ковпаківський районний суд.

За інформацією Наталії Скачедуб, тітки вбитого сум'янина Євгенія Криводуба, в ТЦК його доправили 29 грудня 2024 року. Наступного дня Євгена Криводуба доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою. 31 грудня родині зателефонували з лікарні та повідомили про смерть чоловіка.

За даними поліції, між Євгенієм Криводубом та військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень.

У коментарі Суспільному пресофіцер обласного ТЦК та СП Олександр Бондаренко сказав, що військовослужбовець не є представником ТЦК.

За версією Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, представленій в коментарі Суспільному, 29 грудня близько 18:00 підозрюваний військовослужбовець перебував у дворі Сумського міського ТЦК та СП, де побачив на сходах Євгенія Криводуба. У ході спілкування між чоловіками виникла суперечка, після якої військовослужбовець вдарив Криводуба рукою у підборіддя. Останній не втримав рівновагу та впав головою на бетонну поверхню сходів. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні 31 грудня.

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