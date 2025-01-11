Також, жінка заявила, що є матір'ю двох малолітніх дітей і попросила суд дати їй шанс виправитися без ув'язнення.

У столиці України жінка була затримана за спробу викрасти брендовий одяг з одного з найбільших гіпермаркетів «Епіцентр».

Судові матеріали, оприлюднені в Єдиному реєстрі судових рішень, вказують, що зловмисниця намагалася винести з магазину двоє штанів та два джемпери бренду New Balance на суму 5 597 гривень.

Згідно з матеріалами справи, жінка заховала викрадені товари в рюкзак і вирушила до виходу, не розрахувавшись на касі. Однак працівники охорони вчасно помітили порушення і затримали її. На судовому засіданні жінка визнала свою провину і розкаялася в скоєному. Вона пояснила, що крадіжка була її першим правопорушенням і пообіцяла, що більше не повторить такого вчинку. Також, жінка заявила, що є матір'ю двох малолітніх дітей і попросила суд дати їй шанс виправитися без ув'язнення.

Дарницький районний суд визнав жінку винною за частинами 2 ст. 15 та 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, які передбачають кримінальну відповідальність за спробу крадіжки. Вона отримала покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але суд застосував статтю 75 КК України та звільнив її від проходження покарання з випробуванням на строк 1 рік 10 місяців.

Відповідно до рішення суду, на жінку викладено ряд обов’язків, серед яких регулярна реєстрація в органах пробації, повідомлення про зміну місця проживання, роботи чи навчання, а також заборона на виїзд за межі України без погодження з органами пробації.

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