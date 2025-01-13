Щоденний гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку, 14 січня, дайте волю своїм почуттям.

До вашої уваги пропонується щоденний гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 14 січня.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку 14 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Десятка Пентаклею, Перевернута

Розчарування змушує вас відчувати, що настав час здатися.

Але перш ніж ви вирішите назавжди відмовитися від білого прапора капітуляції, згадайте, коли ви востаннє почувалися так? Ви вижили? Так, ви могли б процвітати, коли все стало краще.

Зараз ви не хочете чути підбадьорливі мови, поки ви у своїх почуттях. Але тримайтеся. Ви маєте стійкість. Ви побачите.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Сімка Меч, перевернута

З тобою все буде гаразд.

Будьте впевнені, що зради, які ви переживаєте, скоро будуть покладені на паузу, якщо ще не закінчилися. Сім — число досконалості, а мечі представляють ваше занепокоєння.

Ви все ще можете відчувати занепокоєння, але ці думки витісняють радість.

Дозвольте собі розслабитись. Все налагодиться само собою.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Дев'ятка Пентаклею, Перевернута

Гроші приходять і можуть піти так швидко, як ви їх отримали. Тут є труднощі, але також знак того, що допомога знаходиться на відстані телефонного дзвінка.

Дев'ятка символізувала людей, друзів у вашому житті, які розуміють та добрі. Можливо, вам доведеться проковтнути свою гордість і попросити про допомогу.

Але людина, яка допомагає вам сьогодні стане тим, кому ви допоможете завтра.

Рак (21 червня – 22 липня)

Колісниця, перевернута

Бувають моменти, коли потрібно підрахувати втрати та рухатися далі. Ви втрачаєте ґрунт під ногами, можливо, навіть гроші.

Це може бути неефективним використанням вашого часу та ресурсів. Що змушує вас лишатися? Ви емоційно прив'язані до процесу?

Чи відчуваєте себе винним, якщо йдете? Поважайте себе та свій час. Іноді слід відпустити, щоб рости.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Місяць

Підозра може бути важко пояснити чи навіть зрозуміти іншим. Ви можете бути не в змозі описати, чому ви відчуваєте, що відчуваєте. Але чому ви маєте це робити?

Ви відчуваєте, що робите. Вам не потрібний дозвіл, щоб робити те, що краще для вас. Іноді потрібно робити те, що правильно для вас.

Пізніше ви, можливо, зрозумієте чомусь, навіть якщо зараз ви цього не розумієте.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Справедливість

Ніхто не казав, що буде легко. Вчиняти правильно ніколи не буває легко. Ти ніколи не зможеш зробити щасливими.

Ви не завжди знатимете, чи варто вам спробувати інший маршрут.

Але це твоя відповідальність. Робити те, що ти маєш, частина дорослішання. Це не завжди весело, але важливо.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

П'ятірка Пентаклей

Важко прийняти несподівані зміни, але будь-які труднощі — це можливість.

У цих перешкодах приховані уроки, які розкривають ваші основні бажання, потреби та особистість. Замість того, щоб чинити опір, піддайтеся.

Пориньте, щоб дізнатися все, що зможете. Ці моменти не будуть тривати вічно. Вони не зламають вас.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Лицар Мечів, Перевернутий

Люди брешуть. Іноді вони не говорять правду через страх, і не може бути ніякої логічної причини, чому. Їхня нечесність не має до вас жодного відношення.

Це пов'язано з ними самими. Ваше завдання вирішити, чи хочете ви мати таких людей у ​​своєму житті.

Вони не зміняться, але якщо ви захочете ви зможете.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Туз Мечів

Наважуйтеся! Нове починання — це так хвилююче. Вам знадобиться час, щоб організувати свій час та ідеї.

Не турбуйтеся, якщо щось неідеально. Суть у тому, щоб зрушити справу з мертвої точки, треба з чогось розпочати.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Шістка Меч

Будьте ласкаві до себе. У міру того, як ви змінюєте свій спосіб мислення, ви будете піддавати всі сумніви. Ви матимете моменти сумнівів.

Ви думатимете, чи не робите ви помилку. Зміни лякають, але помалу ви почуватиметеся комфортніше у своєму новому житті.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Диявол

Не піддавайтеся спокусі. Ви ж знаєте, що речі не роблять людей щасливими.

Немає нічого поганого в тому, щоб мати гарні речі, але не надавайте речам надто великого значення.

Цінуйте людей, досвід та спогади. Дивіться на речі у перспективі.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Паж Жезлов, Перевернутий

Збентеження пішло, і тепер ви набагато зрозуміліші. Ви знаєте, що готові впорядкувати своє життя.

Жертви будуть виправдані. Ваше серце та розум у гармонії.

Тепер для вас це лише питання часу, щоб привести все в порядок і побудувати своє майбутнє.

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