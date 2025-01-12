Посадовця було оголошено підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Слідчі встановили, що під час закупівлі технічної кам’яної солі начальник КП ШЕУ Подільського району забезпечив перемогу на тендері компанії, яка запропонувала товар за завищеною ціною.

Як повідомила Київська міська прокуратура, через це місцевий бюджет зазнав збитків. Посадовцю загрожує до 12 років ув’язнення.

Корупційну схему розтрати коштів міського бюджету столиці викрили слідчі Подільського управління поліції Києва разом з працівниками ГУ СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району», організував закупівлю кам’яної солі для посипання доріг в зимовий період.

Проте, під час тендеру він обрав компанію, яка запропонувала товар за завищеною ціною, що не відповідала ринковій вартості. Експертиза підтвердила, що сума переплати склала близько 900 тисяч гривень.

Посадовця було оголошено підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді до 12 років ув’язнення.

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