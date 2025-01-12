Чиновнику было объявлено подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Следователи установили, что при закупке технической каменной соли начальник КП ШЭУ Подольского района обеспечил победу на тендере компании, предложившей товар по завышенной цене.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, из-за этого местный бюджет понес убытки. Чиновнику грозит до 12 лет заключения.

Коррупционную схему растраты средств городского бюджета столицы разоблачили следователи Подольского управления полиции Киева вместе с работниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемый, будучи в должности начальника КП «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Подольского района», организовал закупку каменной соли для посыпания дорог в зимний период.

Однако во время тендера он выбрал компанию, предложившую товар по завышенной цене, не соответствующей рыночной стоимости. Экспертиза подтвердила, что сумма переплат составила около 900 тысяч гривен.

Чиновнику было объявлено подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Санкция этой статьи предусматривает наказание в размере до 12 лет тюрьмы.

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