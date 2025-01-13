14 січня православне свято відзначається на честь Василя Великого, відомого як Василь Кесарійський.

14 січня за новим стилем церква вшановує пам'ять святих преподобних Отців, убитих у Синаї, і іменини святої рівноапостольної Ніни.

Сьогодні, 14 січня, народне свято Старий Новий рік.

14 січня – день пам'яті святого Василя Великого, який прославився як Вселенський учитель, який сам написав чимало богословних праць і створив правила чернецтва.

14 січня можна піти до храму чи помолитися святій Ніні вдома.

У рівноапостольної Ніни просять позбавити бід і скорбот, навчити ворогів. Вважається, що свята допомагає у всіх добрих починаннях і справах.

14 січня треба навести в домі порядок, закінчити розпочаті справи, можна прати і рукоділництво, раніше говорили, чим більше зробиш – тим багатшим будеш.

Людям, у яких є домашні тварини, слід приділити їм особливу увагу: почистити хлів, клітини і щедро нагодувати.

Що не можна робити 14 січня:

сваритися з друзями та близькими не можна, тому що примирення триватиме довго

не рекомендується виносити сміття, адже можете винести своє щастя

стригти волосся, бо це принесе невдачу.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й оголосили.

якщо вранці сніг - усю зиму йтиме сніг, а весна прийде пізно;

вітер дме з півночі, літо буде холодним, із заходу - негодним, зі сходу - посушливим, а якщо з півдня - теплим;

на Василя сніг іде, отже, літо буде хорошим.

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