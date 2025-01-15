Під час обчислення пенсії сталася помилка: був застосований неправильний індивідуальний коефіцієнт.

Через програмну помилку при обчисленні пенсії було використано неправильний індивідуальний коефіцієнт - в ПФУ вимагали у пенсіонера повернути гроші через помилку своїх же працівників.

Про це йдеться у рішенні Щорського районного суду Чернігівської області.

Чоловік, який перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України (ГУ ПФУ) Чернігівської області, з 3 лютого 2022 року отримує пенсію по інвалідності 2 групи відповідно до закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Під час обчислення пенсії сталася помилка: був застосований неправильний індивідуальний коефіцієнт (2,90126 замість 2,50445), що призвело до переплати. Після коригування пенсії з 28 лютого 2023 року з урахуванням правильного коефіцієнта, переплата склала 17 244 гривні за період з 28 березня по 31 грудня 2023 року. Чоловікові було запропоновано добровільно повернути ці кошти, але він не здійснив платіж.

Суд відхилив позов щодо повернення переплачених сум пенсії. Згідно з рішенням, зайво виплачені кошти можуть бути утримані ГУ ПФУ в Чернігівській області лише у разі зловживань з боку пенсіонера або подання неправдивих даних страховиком.

«Позивач не надав жодних доказів, що підтверджують наявність зловживань або недобросовісних дій з боку чоловіка. Оскільки не було виявлено таких обставин, суд дійшов висновку, що відсутні підстави для стягнення переплаченої пенсії, і тому позов не може бути задоволений», — зазначено в рішенні суду.

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