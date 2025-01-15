Агентка була затримана співробітниками СБУ в орендованій квартирі в Києві, коли вона намагалася передати нову порцію розвідданих.

Служба безпеки України затримала агентку російської військової розвідки (ГРУ), яка готувала дронову атаку на Київ 1 січня 2025 року.

Подробиці повідомили у СБУ.

Згідно з даними слідства, жінка була відповідальна за збір та передачу координат для ударів російських дронів по українській столиці. Її основними цілями були адміністративні будівлі державних установ і енергетичні об’єкти України.

Агентка використовувала свій телефон для включення GPS-координат і фотографувала цілі таким чином, щоб у метаданих файлів була точна геолокація. Після цього вона передавала отримані світлини своєму російському куратору через анонімні чати в месенджерах.

Крім того, під час своїх розвідувальних дій жінка шпигувала за розташуванням українських систем ППО, що забезпечують оборону Києва, і вивчала місце базування радіолокаційної станції українських військ поблизу столиці.

Агентка була затримана співробітниками СБУ в орендованій квартирі в Києві, коли вона намагалася передати нову порцію розвідданих до Росії.

За даними слідства, 27-річна затримана була місцевою безробітною, яка шукала можливості заробітку через Telegram-канали, де з нею зв’язався представник російської військової розвідки і запропонував фінансову винагороду за співпрацю.

Під час обшуків у її квартирі вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російським ГРУ та велику кількість сім-карток, що використовувались для конспірації зв'язку з ворогом.

СБУ повідомила жінці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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