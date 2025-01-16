Пенсійний фонд відмовив у задоволенні звернення, мотивуючи це відсутністю коштів у державному бюджеті та незмінністю окладу суддів.

Суддя у відставці Людмила Соломаха домоглася підвищення пенсії: рішення суду зобов'язало Пенсійний фонд України перерахувати її грошове утримання.

Про це йдеться в даних судового рішення. Новий розмір пенсії буде нарахований заднім числом — з 1 січня 2024 року.

Згідно з матеріалами справи №200/6643/24, Людмила Соломаха, яка раніше працювала в Донецькому апеляційному суді, звернулася до Пенсійного фонду з проханням перерахувати пенсію, яка мала б становити 68% суддівської винагороди.

Вона зазначила, що розмір винагороди суддів на її посаді зріс із 196 537 до 283 118 гривень, що, на її думку, вимагало підвищення її пенсійних виплат.

Пенсійний фонд відмовив у задоволенні звернення, мотивуючи це відсутністю коштів у державному бюджеті та незмінністю окладу суддів. У своєму позові Соломаха наголосила, що судді у відставці мають право на перерахунок пенсії залежно від зміни складових винагороди чинних суддів, і назвала відмову Пенсійного фонду порушенням своїх прав.

Суд ухвалив рішення на користь позивачки, зобов’язавши Головне управління Пенсійного фонду у Львівській області провести перерахунок на основі довідки Донецького апеляційного суду від серпня 2024 року. У результаті розмір пенсії судді у відставці зросте до 192 520 гривень на місяць.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.