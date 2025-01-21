Спадкоємець, який не виконував свої обов'язки, може бути офіційно позбавлений спадщини за рішенням суду.

У 2025 році в Україні можуть позбавити спадкових прав не лише далеких родичів, а й найближчих спадкоємців.

Причини позбавлення спадку в 2025 році роз'яснили на сайті Верховної Ради України.

Діти спадкоємців за законом автоматично належать до першої черги спадкоємців, а спадщина ділиться порівну. Проте є ситуації, коли частина одного зі спадкоємців може бути змінена, або він може бути повністю лишитися спадщини.

За що можна втратити право на спадщину?

Однією з основних причин є неналежне ставлення до спадкодавця, який через хворобу або вік потребував допомоги. Спадкоємець, який не виконував свої обов'язки, може бути офіційно позбавлений спадщини за рішенням суду. Суд враховує такі фактори:

Чи навмисно ухилявся спадкоємець від допомоги.

Наскільки важливою була допомога і чи була можливість її надати.

Якщо суд визнає спадкоємця негідним, він може втратити право на майно.

Що ще впливає на право на спадщину

Існують й інші фактори, за які можна втратити право на спадщину:

Якщо спадкоємець заважав спадкодавцю скласти заповіт.

Якщо спадкоємець позбавив життя спадкодавця або інших спадкоємців.

Якщо батьки, позбавлені батьківських прав, не відновили їх до відкриття спадщини.

Якщо шлюб спадкоємця визнано недійсним, його чоловік чи дружина не мають права на спадщину, за винятком випадків, коли одна зі сторін не знала про перешкоди до укладення шлюбу.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, чи чекати на нові відключення світла

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати