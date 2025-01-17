В компанії Vodafone пояснили, що після цього абонентів цього тарифу автоматично переведуть на новий.

Мобільний оператор Vodafone анонсував закриття одного зі своїх тарифів вже з 18 березня поточного року.

Про це повідомили в компанії Vodafone та пояснили, що після цього абонентів цього тарифу автоматично переведуть на новий Vodafone SuperNet Pro, який буде дорожчий.

"З 18.03.24 Ваш тариф закривається і буде безкоштовно змінено на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Ми проаналізували, що серед діючих цей тариф найбільш оптимальний для вас. Ми проаналізували, що серед діючих цей тариф найбільш оптимальний для вас", – йдеться у повідомленні компанії.

З новим тарифом Vodafone SuperNet Pro, вартість якого складе 250 грн/місяць, абоненти отримають:

22 ГБ інтернету;

безлімітні дзвінки в мережі Vodafone;

150 хвилин на інші українські мережі;

50 хвилин для дзвінків в 16 країнах.

Нагадаємо, що поточна вартість тарифу Vodafone SuperNet Pro 2019 становить 230 грн/місяць, тобто на 20 грн дешевше, ніж новий тариф.

Vodafone зазначає, що у випадку, якщо у клієнта підключена послуга "Рік без абонплат", вона збережеться до кінця свого терміну дії. Проте пакет послуг буде надаватися за умовами нового тарифу. Протягом трьох днів після зміни тарифу дзвінки в мережі будуть безкоштовними без додаткових поповнень, а вартість інтернету становитиме 15 грн за кожні 200 МБ (до 20 пакетів на день).

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