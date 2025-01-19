Курячі яйця, які традиційно є одним із базових продуктів для українців, суттєво подорожчали наприкінці 2024 року, утім, деякі супермаркети пропонують альтернативу – яйця без упаковки, які можна купити дешевше.

За даними порталу "Мінфін", станом на середину січня 2025 року середня вартість фасованих яєць варіюється від 68 до 74 грн за 10 штук. Натомість, покупка яєць поштучно дозволяє зменшити витрати. Наприклад, у мережі "Новус" яйця коштують 3,54 грн за штуку, тобто десяток обійдеться в 35,40 грн. Це значно дешевше за фасовану продукцію, яка коштує:

«Ясенсвіт» С1 — 68,09 грн;

«Від доброї курки» С1 — 72,40 грн;

«Ясенсвіт Молодільні» С0 — 89,99 грн;

Злата Кладка С0 — 91,99 грн.

Ціни в інших мережах

Не у всіх супермаркетах умови максимально привабливі. У "Варусі" яйце поштучно коштує 4,69 грн, а подекуди ціна сягає 8,40 грн за штуку. У «МегаМаркеті» яйце коштує 6 грн, а упаковка стартує від 61,20 грн, що не дає змоги суттєво заощадити.

У "Сільпо" нефасовані яйця наразі відсутні, а мінімальна ціна за упаковку становить 50,99 грн (курячі яйця "Повна Чаша"). У "Метро" найвигіднішою пропозицією є 57,10 грн за десяток ("Квочка Файна"), але поштучно яйця не продаються. Подібна ситуація і в "АТБ", де ціни стартують від 50,90 грн за 10 штук.

Найбільш економічною залишається мережа "Ашан". Тут яйця без упаковки коштують лише 3,50 грн за штуку, а фасований продукт можна придбати за 50,70 грн за десяток.

Чи завжди можна знайти товар?

Важливо зазначити, що наявність яєць поштучно в супермаркетах не завжди відповідає інформації на їхніх сайтах. Часто товарні позиції, вказані онлайн, можуть бути відсутні у фізичних магазинах. Тому перед візитом варто уточнювати доступність продукту.

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