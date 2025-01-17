Відповідаючи на запитання щодо пропозицій деяких депутатів знизити мобілізаційний вік на рік-два, він зазначив, що ці депутати повинні показати приклад своїми дітьми на передовій.

Військові втомлені, прагнуть демобілізації, але наразі не доцільно обговорювати зниження мобілізаційного віку в Україні.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив начальник пункту управління батальону безпілотних систем 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Євген Оропай. Він також різко висловився про депутатів, які наполягають на зниженні мобілізаційного віку.

"Чи вистачає нам кадрів для того, щоб втримувати лінію оборони, здійснювати певні ротаційні дії та забезпечувати передові позиції саме кваліфікованими спеціалістами? Ні, не вистачає, в нас завжди дефіцит кадрів. Тобто передня лінія бойового зіткнення завжди послаблена ", – зазначив він.

За словами Оропая, армії потрібні молоді люди з "гарячою кров’ю", здатні швидко вчитися і які не мають проблем зі здоров’ям. Він підкреслив, що 18-річні хлопці та дівчата здатні освоїти дрони, але визнав, що це занадто рано для того, щоб побачити війну.

"Ми переможемо в цій війні великою кров’ю та великими втратами. Я схиляюся до того, що у 18 років мобілізовувати зарано. Я дуже хочу ротації, бачити сім’ю, щоб війна якнайскоріше закінчилася, але не тою великою кров’ю, коли 18-річні хлопці, які не бачили життя, не вступили в шлюб і не мають дітей йшли до війська", – додав він.

Оропай також заявив, що не підтримує ідею зниження мобілізаційного віку, навіть на рік. Він вважає, що оптимальним є мобілізувати з 25 років, оскільки це вже зріла людина. Водночас він підтримує добровільну службу для молодих людей до 25 років.

Відповідаючи на запитання щодо пропозицій деяких депутатів знизити мобілізаційний вік на рік-два, він зазначив, що ці депутати повинні показати приклад своїми дітьми на передовій.

"Якщо депутати кажуть, що можна понизити мобілізаційний вік на рік-два, то я хотів би запитати у більшості депутатів, де зараз їх сини? Коли буде сформований батальйон синів депутатів і я їх побачу на передовій, тоді я буду вважати, що треба відправляти 22-23 річних людей на передній край лінії зіткнення й виконувати поставлені бойові задачі. А сьогодні - 25 років. І давайте на цій цифрі зупинимося", – сказав Оропай.

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