На початку 2025 року в Україні знову зросли ціни на пальне, і експерти прогнозують, що тенденція збережеться.

За даними консалтингової групи А-95 ціни на різні види пального піднялися на 0,20-2,50 грн за літр. Наприклад, дизель подорожчав на 65 копійок (53,77 грн/л), бензин А-95 — на 21 копійку (56,07 грн/л), а автогаз — на 46 копійок (36,28 грн/л).

Експерт Дмитро Льоушкін зазначає, що на ціноутворення вплинули погодні умови.

Причини подорожчання

Першим і основним фактором підвищення акцизного податку стало те, що ставки на бензин, дизель та газ зросли на 10-30%. Хоча деякі мережі АЗС встигли накопичити запаси пального за старими цінами, запаси скоро вичерпуються.

Ще одним фактором є валютний курс. Долар постійно дорожчає, а на 15 січня його курс сягнув 42,27 грн/дол. Крім того, ціни на нафту зросли через санкції США, що обмежили експорт російської нафти до Китаю та Індії.

Що очікувати далі?

Експерти прогнозують, що ціни на пальне будуть продовжувати зростати. Льоушкін радить водіям тримати баки заповненими, оскільки з часом ціни можуть піднятися ще на кілька гривень. Також введення авансових платежів для АЗС може ще більше підвищити вартість пального для українських водіїв, і потрібно бути до цього готовими.

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