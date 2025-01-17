Затриманому пред'явили підозру в хуліганстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ - триває пошук другого учасника нападу, який допомагав йому.

13 січня в Харкові троє невідомих осіб напали на транспорт ТЦК, у якому перевозили мобілізованих - один з нападників був озброєний стартовим пістолетом.

Очільник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов поділився деталями інциденту. Після розслідування поліція встановила особу одного з нападників.

За його словами, нападник на автомобілі Tesla заблокував військову техніку, вибив скло та почав бійку. Підприємець таким чином намагався "врятувати" свого племінника від мобілізації.

"Ми живемо в правовій державі, саме це відрізняє нас від нашого ворога. Методи "дикого Заходу" не просто неприйнятні, але й протизаконні. В Харкові є всі сили та засоби для того, щоби зберегти порядок, хаосу тут не буде, як би не мріяли про це російські спецслужби та пропагандисти. Поліція вже спрацювала – підприємця знайшли та затримали, він буде відповідати за цей напад виключно в межах закону", – підкреслив Болвінов.

Племінник нападника, водій за професією, проходить у справі як свідок і вже мобілізований. Інформації про інших мобілізованих, які могли втекти з буса під час інциденту, поліцейський не надав.

Затриманому підприємцю пред'явили підозру в хуліганстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Триває пошук другого учасника нападу, який допомагав йому.

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