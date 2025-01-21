Інцидент став відомий після того, як дружина військового помітила зникнення прикраси під час похорону.

На Житомирщині поліція затримала працівника моргу, який викрав обручку загиблого українського військового.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Злочин стався під час підготовки тіла до поховання. Зловмисник зняв золоту каблучку з пальця померлого героя.

Інцидент став відомий після того, як дружина військового помітила зникнення прикраси під час похорону. Вона звернулася до правоохоронців, переконана, що обручка була на місці перед транспортуванням тіла до моргу. У ході розслідування поліція встановила, що до крадіжки причетний працівник моргу, який за допомогою плоскогубців зняв прикрасу з пальця загиблого.

Оперативники виявили викрадену обручку в місцевому ломбарді. За скоєний злочин чоловіку оголошено підозру за статтею 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою або тілом померлого). У разі доведення вини, зловмиснику загрожує покарання в межах обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 7 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також Politeka писала про те, що у Львові чоловік украв самокат.

Інцидент стався 1 грудня 2024 року на вулиці Володимира Великого, коли чоловік викрав зеленого електросамоката, вартістю 6000 гривень. У ході судового процесу обвинувачений підтвердив свою провину.

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