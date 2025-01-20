Максимальна пенсія включає всі надбавки, окрім тих, що передбачені за особливі заслуги перед Батьківщиною.

В Україні деякі пенсіонери можуть отримувати щомісячні максимальні пенсійні виплати, які передбачені для осіб, які сплачували значні страхові внески та мають великий трудовий стаж.

Згідно із законодавством України, максимальна пенсія не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що у 2025 році становить 23 610 гривень. Це правило визначене в Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Максимальна пенсія включає всі надбавки, окрім тих, що передбачені за особливі заслуги перед Батьківщиною. Виплати на рівні 23 610 гривень отримуватимуть українці, які сплачували високі страхові внески протягом тривалого періоду. До таких категорій належать державні службовці, народні депутати, працівники органів місцевого самоврядування та науковці.

Варто зазначити, що в разі перевищення цієї суми десяти мінімумів пенсія буде скорочена. Однак це не стосується ветеранів бойових дій.

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Зміни були внесені до урядового законопроєкту №12245, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні в грудні 2024 року. Ці зміни викликали критику з боку експертів, які наголошують на необхідності провести комплексну реформу органу перед переглядом окладів.

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