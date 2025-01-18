Жінка стверджує, що не проживає в цій квартирі, яка належить її колишньому чоловікові, ще з 2015 року.

Фрунзенський районний суд Харкова зобов’язав українку, яка виїхала за кордон у березні 2022 року, разом із колишнім чоловіком сплатити комунальний борг за його квартиру.

Загальна сума заборгованості становить 74 242 грн і включає оплату за опалення та гарячу воду.

Борг накопичувався з 2016 по 2024 рік. Жінка стверджує, що не проживає в цій квартирі, яка належить її колишньому чоловікові, ще з 2015 року. У 2017-му вона розлучилася з ним, однак залишалася зареєстрованою за цією адресою аж до кінця 2024 року.

Відповідачка заявила, що не проживає за зазначеною адресою та не є власником квартири. Після розлучення вона залишила помешкання і не може бути боржником у цьому випадку. Через запровадження воєнного стану та постійні обстріли Харкова жінка була змушена виїхати за кордон, тому не мала можливості надати суду оригінал акта про своє фактичне місце проживання.

Попри її аргументи, суд ухвалив рішення, що через реєстрацію в квартирі до 2024 року жінка зобов’язана сплатити комунальний борг разом із колишнім чоловіком.

"Позов комунального підприємства "Харківські тепломережі" до ОСОБА_1 (біженка) та ОСОБА_2 (колишній чоловік) про стягнення заборгованості задовольнити", – зазначено в рішенні.

Згідно із законодавством, українці зобов’язані сплачувати за централізоване опалення (за відсутності квартирного лічильника) та утримання багатоквартирного будинку, навіть якщо вони фактично не проживають у помешканні. Також нараховується абонплата за газ. Скасувати такі нарахування через суд практично неможливо.

Джерело: OBOZ.UA.

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