Для оформлення пільги необхідно звернутися до органів соцзахисту з відповідними документами.

Особи з I групи інвалідності — це громадяни, які через значне порушення здоров'я частково або повністю потребують від сторонньої допомоги, але розмір пенсій залежить від підгрупи, яку вибирає медичний огляд.

Які саме пільги доступні особам з такою групою інвалідності розповіли Новини.LIVE..

Особи з найбільшими порушеннями здоров'я (підгрупа "А") отримують 4 722 гривні (200% прожиткового мінімуму), тоді як для підгрупи "Б" виплачують 2 361 гривню (100% прожиткового мінімуму). Діти до 6 років із підгрупи "А" отримують 5 163 гривні, інші діти цього віку — 1 281,5 гривні. Для дітей від 6 до 18 років із підгрупи "А" передбачено 6 392 гривні, інші діти цього віку отримують 1 598 гривень. Виплати автоматично перераховуються у разі зміни прожиткового мінімуму.

Для осіб із I групи інвалідності передбачено низку пільг. Вони включають позачергове встановлення домашніх телефонів, санаторно-курортне лікування дітей, безоплатне протезування та забезпечення сурдотехнікою. Батькам, які доглядають за дітьми під час лікування, компенсується цей період за умови надання медичного висновку.

Медичне забезпечення охоплює безкоштовне або частково оплачуване отримання ліків за рецептом, а також безкоштовне протезування, засоби пересування, слухові апарати, окуляри та автомобілі.

Особи з I групи інвалідності мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті (окрім таксі) та 50% знижку на міжміські перевезення з 1 жовтня до 15 травня. Люди, які постраждали внаслідок бойових дій чи аварії на ЧАЕС, отримують додаткові знижки на проїзд.

Знижки на оплату житлово-комунальних послуг включають 100% компенсації для осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій та 50% для постраждалих від ЧАЕС. Для оформлення пільги необхідно звернутися до органів соцзахисту з відповідними документами.

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