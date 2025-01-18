Відзначається, що лазівка ​​в Законі вже завдала громадам збитків на загальну суму понад 552 млн грн.

В Україні планують закрити корупційну лазівку в законодавстві, яка дозволяє викуповувати державне та комунальне майно за заниженою ціною, завдаючи збитків на суму 552 млн грн.

Для цього народним депутатам необхідно ухвалити законопроєкт №12230. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос"), один із авторів законопроєкту.

Він роз'яснив, що наразі існує можливість орендувати комунальне майно, зробити покращення на 25% вартості та викупити його без аукціону за значно знижену ціну. Наприклад, у Києві було продано 7593 кв. м тенісних кортів за 13,5 млн грн замість реальних 75 млн грн.

Згідно з пропозицією законопроєкту, продаж комунального майна відбуватиметься виключно через аукціони. Орендарі, якщо не бажають купувати майно, отримуватимуть компенсацію за понесені витрати. За даними Transparency International, продаж без конкуренції втрачає до 45% вартості майна, що вже призвело до збитків для громад на суму понад 552 млн грн.

Законопроєкт передбачає механізм проведення аукціонів, де орендар матиме переважне право на придбання майна, але за ціною, визначеною під час аукціону. Також передбачається перехідний період на 1 рік, щоб орендарі, які почали процедуру поліпшення та викупу, могли завершити цей процес. Це запобігатиме позаконкурентному викупу державного та комунального майна.

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