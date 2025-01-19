Незалежно від того, чи регулярно ви перевіряєте свій щорічний гороскоп або взагалі не цікавитеся астрологією , швидше за все, у якийсь момент життя ви ставили питання: «Меркурій зараз ретроградний?».
Меркурій стане ретроградним три рази у 2025 році: один раз у березні, ще раз у липні та останній раз у листопаді.
Якщо ви хочете відзначити ці дати у своєму календарі, щоб тримати астрономічну подію на радарі, ось докладніша інформація про те, коли ретроградний Меркурій стане ретроградним у 2025 році:
З 15 березня по 7 квітня в Овні та Рибах.
З 18 липня по 11 серпня у Львові.
З 9 по 29 листопада у Стрільці та Скорпіоні.
Всі ретрогради в 2025 році відбудуться — принаймні частково — в орієнтованих на дію вогненних знаках (вони ж один з чотирьох елементів зодіаку), тому ретрогради Меркурія 2025 запрограмовані на те, щоб допомогти вам переглянути свої кроки і поміркувати про свої плани з досягнення найсміливіших мрій.
Це особливо стосується вогненних знаків, яких заохочуватимуть переглядати, розмірковувати і занурюватися в медитативні практики для зміцнення самосвідомості, особливо коли йдеться про їхню впевненість, романтику, самовираження, пригоди та вищу освіту.
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