Ретроградний Меркурій трапляється три-чотири рази на рік, він часто вважається винуватцем несподіваних розлучень, втрачених можливостей працевлаштування, кошмарних пробок та важливих листів.

Незалежно від того, чи регулярно ви перевіряєте свій щорічний гороскоп або взагалі не цікавитеся астрологією , швидше за все, у якийсь момент життя ви ставили питання: «Меркурій зараз ретроградний?».

Меркурій стане ретроградним три рази у 2025 році: один раз у березні, ще раз у липні та останній раз у листопаді.

Якщо ви хочете відзначити ці дати у своєму календарі, щоб тримати астрономічну подію на радарі, ось докладніша інформація про те, коли ретроградний Меркурій стане ретроградним у 2025 році:

З 15 березня по 7 квітня в Овні та Рибах.

З 18 липня по 11 серпня у Львові.

З 9 по 29 листопада у Стрільці та Скорпіоні.

Всі ретрогради в 2025 році відбудуться — принаймні частково — в орієнтованих на дію вогненних знаках (вони ж один з чотирьох елементів зодіаку), тому ретрогради Меркурія 2025 запрограмовані на те, щоб допомогти вам переглянути свої кроки і поміркувати про свої плани з досягнення найсміливіших мрій.

Це особливо стосується вогненних знаків, яких заохочуватимуть переглядати, розмірковувати і занурюватися в медитативні практики для зміцнення самосвідомості, особливо коли йдеться про їхню впевненість, романтику, самовираження, пригоди та вищу освіту.

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