За даними Пендзина, у 2024 році споживчий кошик подорожчав на 14%, а молоко на 20%.

Олег Пендзин, економіст та член Економічного дискусійного клубу, роз'яснив, коли в Україні можуть знизитися ціни на молочні продукти.

Він зазначає, що збільшення цін на молоко обумовлено об'єктивними факторами, такими як кормова база та сезонні зміни.

«У 2024 році скоротилися обсяги виробництва зерна, зокрема кукурудзи, що призвело до здорожчання зерна та комбікормів. Це вплинуло на ціни молока. Крім того, у холодну пору року зменшується кількість надоїв молока, що збільшує вартість молока-сировини, з якого виробляють молочні продукти», — пояснив Пендзин.

Він також зауважив, що ціни на комбікорми не знизяться в найближчому майбутньому, а продовженнчя подорожчання молочних продуктів може бути лише за купівельної сприятливісті населення.

«Виробники активно застосовують маркетингові прийоми, наприклад, продають молоко не за літр, а за 880 грамів, або масла по 180 г замість 200 г. Це дозволяє не підвищувати ціну упаковки, але загальна вартість молока буде рости», — додав експерт.

За даними Пендзина, у 2024 році споживчий кошик подорожчав на 14%, а молоко — на 20%. Прогнозується, що до кінця 2025 року молоко-сировина подорожчає ще на 10-12%.

«Ціни на молочні продукти будуть рости на 2-3% щомісяця до травня, але після того, як худобу випустять на пасовища, ціни можуть стабілізуватися або знижуватися», — повідомляє економіст.

Офіційна статистика Держстату підтверджує ці тенденції: середня ціна пастеризованого молока зросла з 38,15 грн до 43,71 грн за літр, а ціна вершкового масла — з 75,65 грн до 96,81 грн за 200 г. Сметана та м'які сири подорожчали на 18-20% протягом року.

Останні новини України:

Вартість важливих продуктів перерахують: названо товари, ціна яких зміниться.

Ціни на продукти в Україні у 2025 році однозначно зміняться: названо продукти, які найбільше подорожчають.

Ціни зростатимуть й у 2025 році: в НБУ попередили, скільки триватиме удар по гаманцях українців.