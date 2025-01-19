Військовий заробляє близько 120 тисяч гривень на місяць, а також отримує додатковий дохід від оренди земельної ділянки.

Військовослужбовець намагався зменшити розмір аліментів на дитину від першого шлюбу, але суд вирішив по-іншому.

Про це йдеться у рішенні Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області.

Чоловік звернувся до суду з проханням зменшити суму виплати з чверті до шостої частини свого доходу, аргументуючи цю необхідність утримання другої родини, включаючи нову дружину та дитину. Він також зазначив високі витрати на оренду житла. Однак рішення Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області не опинилося на його стороні.

За даними суду військовий заробляє близько 120 тисяч гривень на місяць, а також отримує додатковий дохід від оренди земельної ділянки. Водночас він нещодавно придбав автомобіль BMW X5. Мати дитини, на яку сплачуються аліменти, є внутрішньо переміщеною особою, орендує житло та працює касиром. Вона самостійно покриває витрати на лікування дитини.

Суд визначив, що зміна сімейного стану та народження другої дитини не є достатньою підставою для зменшення розміру аліментів, оскільки це не призводить до зниження матеріального становища позивача. Крім того, суд зобов'язав військового сплатити 5200 гривень судових витрат.

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