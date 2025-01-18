Блогерка Hanna Fox Horkun поділилася враженнями від поїздки потягом "Укрзалізниці", яка викликала у неї дуже неоднозначну реакцію.

Вона замовила чай і пляшку мінеральної води в потязі і була вражена ціною та якістю продуктів.

Про своє емоції блогерка розповіла у пості на своїй сторінці у Фейсбук.

"Вʼїхала в Україну раночком улюбленою "Укрзалізницею" Традиційно замовила чай і взяла воду. Сильно здивувалась, коли спросоння розгледіла стакан і усвідомила його розмір та якість… Мені чомусь не видали чек /хоч оплата була в терміналі/, тож не можу сказати що з цього набору скільки коштує, але ця неохайна пляшка води (на фото), що взагалі вселяє сумнів в її оригінальності, і крихітний стакан чаю з обліпихою разом вартують 105 грн", - розповіла жінка.

Після того, як блогерка запитала, чому стакан такий малий - їй запропонували замінити його на більший за 15 гривень.

"Але концентрація чаю в пакеті така, що в більшому стакані напій буде несмачний. Укрзалізниця ви серйозно? Так, я знаю, що ви змінили обслуговуючу компанію, але чому ціни суттєво збільшились, а якість так само суттєво знизилась? В чому істинний сенс цієї зміни? Реакцію маю одну: "фу". Відчуття огиди не покидає. Прям "совком" засмерділо. Може, якщо не знати, як воно було донедавна, то наче й норм. Але я знаю. Війна не привід ошукувати своїх же громадян", - обурилась жінка.

"Укрзалізниця" не залишилася осторонь і відреагувала на зауваження. Вони подякували за зворотний зв'язок та пообіцяли передати коментарі операторам харчування, аби покращити якість обслуговування в поїздах.

"Нам прикро, що ваш досвід користування послугами в поїзді не відповідав вашим очікуванням. Ваші зауваження щодо розміру стакану, якості напоїв та цін ми обов’язково передамо оператору харчування, який відповідає за забезпечення продукцією у поїздах. Для нас важливо, щоб послуги в поїздах відповідали вашим очікуванням та стандартам якості", – зазначила компанія.

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