Відлига триватиме, хоча зима ще може нагадати про себе раптовими морозами чи снігопадами.

Після нетривалих морозів, які затрималися лише на кілька днів, до країни повертається весняне тепло, водночас зима ще не поспішає остаточно відступати.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, на вихідних 18-19 січня в Україні очікується змішана погода, з короткими опадами та коливаннями температури. Розповідаємо детальніше про погодні умови в різних регіонах.

Прогноз на суботу, 18 січня

У суботу в окремих областях країни істотних опадів не очікується. Ще вдень і ввечері в північних і північно-східних регіонах можливий невеликий мокрий сніг, місцями з дощем. Очікується північно-західний вітер швидкістю 9–14 м/с, на Закарпатті він буде спокійнішим – 1–6 м/с.

Температура повітря коливатиметься: вночі від -2°C до +3°C, вдень – від +2°C до +7°C.

Прогноз на неділю, 19 січня

У неділю опади у вигляді мокрого снігу й дощу ймовірні в регіонах, окрім західних областей. Подекуди можливості тумани та слабке налипання мокрого снігу. Вітер змінюється на північний і трохи вщухне – 7–12 м/с.

Температура вночі -3°C…+2°C, вдень коливатиметься від -1°C до +4°C.

Що чекати далі?

За словами синоптика, таке потепління зумовлене активізацією західного перенесення повітряних мас із північної частини Атлантики. Відлига триватиме, хоча зима ще може нагадати про себе раптовими морозами чи снігопадами.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати