Жінки в декретній відпустці мають середній рівень зарплати 16 400 грн, що на 18% менше за середній показник по Україні.

Попри кризові тенденції в Україні, активність роботодавців і кандидатів на вакансії показує помірне зростання.

Які середні зарплати в пенсіонерів, демонструє дайджест OLX Робота.

Щодо вакансій для пенсіонерів, то середня зарплата по Україні становить 17 000 грн, що на 15% нижче за середній рівень оплати праці в країні. Найвищі зарплати для людей похилого віку спостерігаються в західних регіонах України, зокрема у Львівській, Закарпатській та Волинській областях, де медіанна зарплата перевищує 20 000 грн. У центральних та прикордонних зонах, де йдуть бойові дії, рівень заробітних плат значно нижчий.

Що стосується інших вразливих груп населення, то середня зарплата для осіб з інвалідністю становить 18 200 грн, що на 9% нижче загального рівня по країні. Найкращі умови оплати традиційно пропонуються в західних регіонах, тоді як у центральних зарплатах значно нижчі.

Жінки в декретній відпустці мають середній рівень зарплати 16 400 грн, що на 18% менше за середній показник по Україні. Найвищі пропозиції для цієї категорії зафіксовано в Запорізькій області (20 750 грн), а також у Київській та Одеській областях.

Для учасників бойових дій медіанна зарплата становить 19 800 грн, що майже дорівнює середньому рівню по Україні. Найвищі зарплати для цієї категорії у Львівській та Закарпатській областях досягають 22 000 грн.

Студенти, які в свою чергу мають середню зарплату 17 400 грн, що на 13% нижче за загальний рівень. Найкращі пропозиції для молодих фахівців є в Київській та Львівській області, де середні зарплати досягають 20 000 грн.

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