Ціни на яблуко на українському ринку продовжують встановлювати нові рекорди.

Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові.

Поточного сезону окремі сорти цього фрукта подорожчали на 90%, і, за словами експертів, ці високі показники зберігатимуться найближчим часом.

Основні фактори, що вплинули на здорожчання, включають несприятливі погодні умови, зростання витрат на енергоресурси, паливо та оплату праці, а також зниження врожаю яблук у минулому році.

Зменшення врожаю відбулося не тільки в Україні, але й в Європі, що також позначилося на експортних поставках. Тому все більше виробників відправляють високоякісну продукцію за кордон або зберігають її до весни, що додатково стимулює зростання ціни. Відповідно до прогнозів, ціни на яблуко залишаються стабільно високими в найближчому періоді. Формування вартості буде залежати від погодних умов, витрат на насадження, врожайності та економічної ситуації в країні.

Проте, існує ймовірність, що ціни почнуть знижуватись навесні, коли на ринок надійдуть запаси, що зберігалися на складах.