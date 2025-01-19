Причина це підвищення вартості є тривалі військові дії, які впливають на економіку країни.

Ціни на продукти в Україні в 2025 році знову зростають, зокрема, це стосується і хліба.

Про це говорить заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука в інтерв'ю агентству УНІАН.

За його словами, у 2024 році вартість харчових продуктів, зокрема хліба, підвищилася на 20%. Інфляція, яка перевищила 12%, а також нестача кадрів у виробничій сфері стали основними чинниками цього подорожчання. Крім того, додаткові навантаження на ціни має збільшення акцизів на паливо, що входить у впливає логістики та, відповідно, на ціни продуктів.

У 2025 році хліб може дорожчати на 1,5–2% щомісяця, а за рік загальний ріст ціни складе понад 20%. Збільшення витрат на електроенергію, купівлю палива для генераторів під час блекаутів, а також інвестиції в нове обладнання для заміни браку кадрів також сприяють зростанню вартості продукту.

Невдовзі українці відчують на собі і наслідки підвищення акцизів на пальне. Наприкінці 2024 року подорожчання пального не мало суттєвого впливу на споживачів, однак у 2025 році вже відбулися зміни — подорожчали бензин і дизель, які, у свою чергу, відбиваються на вартості логістики та товарів.

Окрім того, на зростання цін також впливають курс долара до гривні. Також, комплектуючі для виробництва хліба імпортуються за іноземну валюту, що додатково збільшує витрати.

Ще одним фактором є подорожчання сировини. У січні 2024 року вартість кілограма пшеничного борошна становила 15,69 гривні, а в листопаді ціна зросла до 19,21 гривні. Як наслідок, вартість пічного хліба зросла з 44,07 гривень за кілограм у січні 2024 року до 50,98 гривень у листопаді того ж року.

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