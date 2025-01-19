Українцям розповіли про ціни на основні продукти харчування, зокрема гречку, цукор та соняшникову олію.
Як повідомляє портал Мінфін, ціни на ці базові товари, що мають важливе значення у раціоні українців, залишаються під пильним контролем споживачів.
Згідно з даними моніторингу великих торговельних мереж, вартість гречаної крупи в січні не змінилася в порівнянні з груднем 2024 року й склала в середньому 33,02 грн за кілограм. Проте ціна може змінюватися в залежності від того, який магазин ви вирішите вибрати для здійснення своїх покупок. Вартість на цей продукт станоіить від 27,90 грн в Ашані до 40,00 грн в МегаМаркеті.
Цукор також зберігає свою цінову стабільність. Його середня вартість становить 34,57 грн за кілограм, що майже відповідає грудневим цінам. Більшість торгових мереж продають цукор за ціною близько 32,90 грн, а ось у МегаМаркеті він коштує значно дорожче – 39,60 грн.
Соняшникова олія, однак, зазнала невеликого підвищення. Рафінована наразі Олія "Олейна" коштує 67,62 грн за 850 мл, що на 2 грн більше за грудень. Олія "Щедрий Дар" продається за ціною 73,23 грн за таку кількість. Ціни на олію в магазинах варіюються: від 69,90 грн до 75,29 грн, що також заявляє про значні обсяги вартості цього продукту.
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