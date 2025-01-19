Ціна може змінюватися в залежності від того, який магазин ви вирішите вибрати для здійснення своїх покупок.

Українцям розповіли про ціни на основні продукти харчування, зокрема гречку, цукор та соняшникову олію.

Як повідомляє портал Мінфін, ціни на ці базові товари, що мають важливе значення у раціоні українців, залишаються під пильним контролем споживачів.

Згідно з даними моніторингу великих торговельних мереж, вартість гречаної крупи в січні не змінилася в порівнянні з груднем 2024 року й склала в середньому 33,02 грн за кілограм. Проте ціна може змінюватися в залежності від того, який магазин ви вирішите вибрати для здійснення своїх покупок. Вартість на цей продукт станоіить від 27,90 грн в Ашані до 40,00 грн в МегаМаркеті.

Цукор також зберігає свою цінову стабільність. Його середня вартість становить 34,57 грн за кілограм, що майже відповідає грудневим цінам. Більшість торгових мереж продають цукор за ціною близько 32,90 грн, а ось у МегаМаркеті він коштує значно дорожче – 39,60 грн.

Соняшникова олія, однак, зазнала невеликого підвищення. Рафінована наразі Олія "Олейна" коштує 67,62 грн за 850 мл, що на 2 грн більше за грудень. Олія "Щедрий Дар" продається за ціною 73,23 грн за таку кількість. Ціни на олію в магазинах варіюються: від 69,90 грн до 75,29 грн, що також заявляє про значні обсяги вартості цього продукту.

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