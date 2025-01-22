Дії прирівнюються до порушення призначення гуманітарної допомоги, що може обернутися адміністративним штрафом до 100 тисяч гривень.

Волонтерам можуть виписати штраф до 100 тисяч гривень за порушення митних правил, зокрема за передачу ввезених автомобілів від однієї військової частини до іншої без внесення змін.

Про це розповіла адвокатка Марія Ганіна.

Вона пояснила, що згідно з Митним кодексом України, при ввезенні автомобіля на територію країни волонтери зобов’язані вказати в митній декларації кінцевого отримувача — конкретну військову частину. Однак у воєнний час виникає потреба терміново передавати транспортні засоби іншим підрозділам. Така передача вважається порушенням митних правил, адже:

Зміни до митної декларації дозволяється вносити лише до моменту її подання митниці.

Після прийняття декларації змінити отримувача авто неможливо.

Ці дії прирівнюються до порушення призначення гуманітарної допомоги, що може обернутися адміністративним штрафом до 100 тисяч гривень.

Як уникнути штрафів:

Заповнювати митну декларацію максимально ретельно, вказуючи точного отримувача.

максимально ретельно, вказуючи точного отримувача. Документувати передачу автомобіля через акти приймання-передачі.

через акти приймання-передачі. Отримувати офіційне підтвердження від військових частин про потребу в авто.

від військових частин про потребу в авто. Дотримуватися процедури передачі гуманітарної допомоги відповідно до чинного законодавства.

Згідно зі статтею 529 Митного кодексу України, постанову митних органів можна оскаржити:

У центральному органі виконавчої влади, який займається реалізацією державної митної політики.

У місцевому адміністративному суді, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Успішне оскарження потребує наявності всієї супровідної документації, яка підтверджує передачу транспортного засобу військовим.

Ця ситуація викликала активне обговорення в суспільстві та серед експертів. Одні вважають, що скасування відповідальності за зміну отримувача гуманітарної допомоги може сприяти зловживанням, інші наголошують, що під час війни штрафувати волонтерів, які допомагають армії, — недоцільно.

Джерело: mAUTO.

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