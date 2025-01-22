Це викликало обурення серед пасажирів, які наголосили, що військові заслуговують на повагу та підтримку, а не на агресію.

На Тернопільщині сталася інцидент, який викликав обурення серед пасажирів та викликав широкий резонанс в інтернеті.

Пані Оксана написала в соцмережі допис про скандальну ситуацію, яка сталась з її батьком.

Він їхав автобусом Кременець-Тернопіль, номерний знак "ВО2682ВА", водій — Микола Дробоцький, власниця — Ганна Нестерук. У Вишнівці до автобусу сів військовий, який показав посвідчення учасника бойових дій (УБД). Однак власниця автобуса, висловлюючи своє невдоволення, заявила, що вона сплачує військовий збір і не зобов'язана безкоштовно перевозити військових. Військовий обурився такою поведінкою, що викликало підтримку з боку інших пасажирів.

Після цього, коли він виходив на зупинці в Горинці, між ним і водієм сталася словесна суперечка, під час якої власниця автобусу заявила: "І куля його минула".

Це викликало обурення серед пасажирів, які наголосили, що військові заслуговують на повагу та підтримку, а не на агресію. Водій же висловив сумніви, чи був цей військовий на сході, зазначивши, що "ті що дійсно воювали свою агресію не проявляють".

Коли автобус приїхав до Кременця, мати Оксани вирішила сфотографувати транспорт і залишити скаргу, але водій відповів неприємно, показавши середній палець. Це викликало обурення у батька Оксани, і він вирішив особисто поговорити з водієм.

Цей випадок обурив громадськість, адже військові, повертаючись з фронту, повинні стикатися не з агресією, а з розумінням і підтримкою.

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