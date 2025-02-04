Європейські країни не можуть дійти згоди щодо розгортання миротворчих сил в Україні після можливого припинення вогню, що вже викликало розбіжності в межах ЄС.

Великобританія, Франція та деякі країни Північної Європи підтримують ідею відправки миротворців у разі укладення угоди, тоді як Німеччина та інші європейські країни виступають проти такої ініціативи.

Як пише The Times, основна проблема полягає в тому, що країни Балтії та Польща бояться, що відправка великої кількості військових сил до України може ослабити обороноздатність країн НАТО, що знаходяться в безпосередній близькості до Росії.

Одним із головних питань, яке стоїть на порядку денному, є необхідність підтримки США у розгортанні таких сил. Європейці розуміють, що без підтримки Вашингтона, зокрема у вигляді повітряного прикриття, миротворча місія може виявитися уразливою. Британські офіційні особи вказують, що США повинні забезпечити зенітне прикриття, таке як батареї Patriot, оскільки Європа не має достатніх ресурсів для подібного захисту. Водночас, в Європі не всі вірять, що миротворчі сили під егідою ЄС зможуть ефективно працювати.

Деякі аналітики вважають, що миротворча місія ООН, з участю таких країн, як Індія, Бангладеш або Китай, буде більш досяжною і прийнятною для Росії. Така місія може включати близько 100 000 миротворців, розміщених як в Україні, так і в Росії. Ще одним ключовим фактором є позиція Володимира Путіна.

"Якщо Росія не купиться на цю ідею, вона мертва, а якщо США не нададуть молоток, ідея мертва. Ніколи не говори ніколи, але я не бачу, щоб цей альбатрос відірвався від землі", - зазначило високопоставлене військове джерело.

Джерело: thetimes.

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