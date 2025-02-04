Европейские страны не могут прийти к соглашению о развертывании миротворческих сил в Украине после возможного прекращения огня, что уже вызвало разногласия в рамках ЕС.

Великобритания, Франция и некоторые страны Северной Европы поддерживают идею отправки миротворцев в случае заключения соглашения, в то время как Германия и другие европейские страны выступают против такой инициативы.

Как пишет The Times, основная проблема состоит в том, что страны Балтии и Польша опасаются, что отправка большого количества военных сил в Украину может ослабить обороноспособность стран НАТО, находящихся в непосредственной близости к России.

Одним из главных вопросов, стоящих в повестке дня, является необходимость поддержки США в развертывании таких сил. Европейцы понимают, что без поддержки Вашингтона, в частности посредством воздушного прикрытия, миротворческая миссия может оказаться уязвимой. Британские официальные лица указывают, что США должны обеспечить зенитное прикрытие, такое как батареи Patriot, поскольку у Европы нет достаточных ресурсов для подобной защиты. В то же время, в Европе не все верят, что миротворческие силы под эгидой ЕС смогут эффективно работать.

Некоторые аналитики считают, что миротворческая миссия ООН, с участием таких стран как Индия, Бангладеш или Китай, будет более доступной и приемлемой для России. Такая миссия может включать в себя около 100 000 миротворцев, размещенных как в Украине, так и в России. Еще одним ключевым фактором является позиция Владимира Путина.

"Если Россия не купится на эту идею, она мертва, а если США не предоставят молоток, идея мертва. Никогда не говори никогда, но я не вижу, чтобы этот альбатрос оторвался от земли", - отметил высокопоставленный военный источник.

Источник: thetimes .

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