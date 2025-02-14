США планує продовжувати постачати зброю для Києва без значних витрат власних ресурсів, пише Politeka.net.

Як пише Reuters із посиланням на власні джерела, такий крок дасть українським лідерам впевненість у тому, що постачання зброї не буде заблоковане, навіть у разі подальшого російського наступу. Європейські країни вже купували американське озброєння для України за часів адміністрації Джо Байдена, і тепер цей процес планується розширити.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться цього тижня, американські чиновники, зокрема спецпредставник США з питань України Кіт Келлог, обговорять з європейськими партнерами можливі закупівлі зброї, пише Politeka.net.



За словами співрозмовників Reuters, це лише один із варіантів, що дозволяє продовжити постачання американської зброї до України без значних витрат США.

Незважаючи на те, що Кіт Келлог відмовився підтвердити ці плани, він зазначив, що Сполучені Штати завжди зацікавлені у продажу своєї зброї:

"США завжди люблять продавати зброю, вироблену в Америці, тому що це зміцнює нашу економіку. Існує багато варіантів. Зараз все в грі. Не обов'язково, що в найближчі 24 години щось зміниться".

Як зазначають джерела, адміністрація Трампа збирається повернути мільярди, які США витратили на війну в Україні, тому Європа повинна робити більше для допомоги Києву.

Джерело: reuters.

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