Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зробив чергову заяву про Україну, яка швидше нагадує погрозу

Так, він пригрозив масштабним вторгненням всієї армії Російської Федерації на територію Донбасу. До його погроз приєднався гість його телепередачі, додавши, що крім російської армії Україну очікує авіабомбардировка від РФ.

Такі небезпечні плани по знищенню України путінські посіпаки поділилися в прямому ефірі пропагандської телепередачі "Вечір з Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

За його словами російська армія стоїть в окупованому Криму, але жодного пострілу від них нібито в бік Криму не було. Він тут же додав, що якщо б їх війська були на Донбасі, то українська армія не змогла б вистояти:

"Якщо б там стояли війська, на Донбасі, ви б жодного разу не вистрелили в бік. Ви що вважаєте, що якщо наші війська увійдуть, вони голі, чи що, увійдуть? Якщо наші війська увійдуть на Донбас, вони увійдуть не голі. Хрін ви тоді хоч разок в ту сторону стрельнете!" – почав з пафосом у голосі твердити єхидний топ-пропагандист, явно перебільшуючи міць російської армії.

Його несамовиті погрози тут же підтримав ще один Кремлівський пропагандист Володимир Корнілов, який з усмішкою додав:

"Розпочнеться авіапідтримка".