Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев сделал очередное заявление об Украине, которое скорее напоминает угрозу

Так, он пригрозил масштабным вторжением всей армии Российской Федерации на территорию Донбасса. К его угрозам присоеденился гость его телепередачи, добавив, что кроме российской армии Украину ожидает авиабомбардировка от РФ.

Такие опасные планы по уничтожению Украины путинские прихвостни поделились в прямом эфире пропагандской телепередачи "Вечер с Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

По его словам российская армия стоит в оккупированном Крыму, но ни одного выстрела от них якобы в сторону Крыма не было. Он тут же добавил, что если бы их войска были на Донбассе, то украинская армия не смогла бы выстоять:

"Если бы стояли там войска, на Донбассе, вы бы ни разу не выстрелили в сторону. Вы что считаете, что если наши войска войдут, они голые, что ли, войдут? Если наши войска войдут на Донбасс, они войдут не голые. Хрен вы тогда хоть разок в ту сторону стрельнете!" – начал с пафосом в голосе твердить ехидный топ-пропагандист, явно преувеличивая мощь российской армии.

Его невменяемые угрозы тут же поддержал еще один Кремлевский пропагандист Владимир Корнилов, который с ухмылкой добавил:

"Начнется авиаподдержка".