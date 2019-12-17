Чоловік Ольги Скабєєвой прийшов в лють і закликав подати в суд на українців

Скандал розгорівся в ефірі програми "60 хвилин", незмінними ведучими якої є одружена парочка пропагандистів Кремля - Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Скабєєва вирішила вивести на екрани фотографії російського потяга, який був розмальований ветеранами АТО у Львівській області.

"Ветерани АТО у Львівській області розшукали на вокзалі 69 вагонів вугілля, як вони стверджують, з Росії, і поставили на них жовто-блакитную мітку", – розповіла топ-пропагандистка, яка відома своїми українофобними висловлюваннями.

На екран вивели слова одного з ветеранів АТО, який висловив свою незгоду з тим, що країна-агресор поставляє в Україну своє вугілля. Житель Львівщини зазначив, що не бажає платити гроші країні, яка потім вкладає їх у зброю, якою вбивають українців на Донбасі.

Саме такі заяви українця вивели з себе скандального пропагандиста Євгена Попова. Він тут же вибухнув погрозами в сторону жителів Львівщини.

Ми зараз повинні зібратися і запропонувати РЖД подати у суди за псування державного майна, тому що ці нац*ки нам всі вагони зіпсували! Нехай відмивають!" – закричав він, бурхливо розмахуючи руками.

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