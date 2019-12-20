Послуги інтернету та обміну текстовими повідомленнями на тлі протестов були припинені за наказом уряду в частині столиці

Про це повідомляє Reuters.

У столиці Індії Делі відключення, що впливають на послуги, що надаються Vodafone Idea і Bharti Airtel, поновилися близько 1 години дня. (07:30 за Гринвічем) після чотиригодинного простою.

Інтернет відключили, коли сотні людей намагалися провести більше мітингів, всупереч забороні поліції на великі збори, на знак протесту проти нового закону про громадянство, який вважається дискримінаційним по відношенню до мусульман.

"Згідно з директивою, отриманої від уряду, послуги передачі даних зупиняються в кількох місцях", - пише Vodafone Idea у відповідь на запитання користувача про свою мережі в Делі.

Відзначимо, в деяких частинах Делі було введено заборону на протести, однак це не отстановило людей. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці в містах Уттар-Прадеш, Бангалор, Гайдарабад, Патни, Чандігарх, Мумбаї, Делі та інших.

Правоохоронні органи затримали тисячі осіб за порушення заборони.

Як повідомлялося, протести проти нового закону про громадянство спалахнули в Індії минулого тижня. Під час зіткнень загинули шість осіб.

Закон про уточнення громадянства передбачає, що немусульманські біженці з Афганістану, Пакистану чи Бангладешу, які втекли від релігійних переслідувань в Індії до 2015 року, мають право отримати громадянство країни. Таке право не залежить від того, чи вони потрапили в Індію незаконно.

Опозиція і правозахисники вважають відходом від світської держави визначення віросповідання в якості критерію для отримання громадянства.

Раніше повідомлялося, що в Індії через судового вироку лідеру секти Раму Рахиму Сінгху почалися масові заворушення.

В країні був введений режим надзвичайного стану. Уряд задіяв поліцію і армію.

Нагадаємо, протесты в Індії закінчилися трагедією.

Як повідомляла Politeka, из-за вбивства опозиційної журналістки в Індії почалися масові протести.

Також Politeka писала, що половину Індії залишили без зв'язку із-за масових протестів.