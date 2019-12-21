Російський актор Олексій Панін навідався в анексований Крим, де його тепло зустріли

За Паніним женеться чоловік у куртці, сонячних окулярах і кричить: «С..ка, і щоб ноги твоєї, б…ядь, в Криму більше не було!», після чого кидає палицю в спину акторові.

Потім обидва чоловіки розсміялися, а з їх діалогу стало зрозуміло, що відео було постановочним і жартівливим.

«Хлопці, ви не переживайте, ми не вбиваємо одне одного. Це мій друг Денис. Ми приїхали в Крим і щасливі, що дихаємо цим повітрям», — зізнався зі сміхом Панін.

До речі, скандальний російський актор Олексій Панін, відомий своєю антиукраїнською позицією, раптово змінив свої політичні погляди.

Артист заявив, що шкодує про те, що в 2014 році підтримував анексію Росією Криму.

"Зараз, розуміючи, що відбувається в Криму, мені соромно за це. 80 відсотків людей перебувають у стані шоку, вони зрозуміли, що їх обдурили. Все це псевдопропагандистские історії для Заходу, а не для нас", – сказав артист.

За його словами, громадянам Росії плювати на Крим і Керченський міст, їх більше хвилює, як би з голоду не здохнути".

Він також додав, що внутрішньо вже давно попрощався з Росією.

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Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Я хочу просто виїхати в маленьке Європейське місто біля моря і тихо, спокійно жити. Я готовий навіть мити унітази якщо це буде потрібно. Головне подалі від Росії", - написав артист.

Також він опублікував відео з Іспанії, де зараз знаходиться.

За словами актора, він втомився і більше не хоче зніматися у фільмах і працювати в театрі.

"Все, про що я мріяв 20 років тому, я отримав. Я знявся більш ніж в 150 фільмах і серіалах. Зіграв у багатьох виставах в кращих театрах Москви... Я не хочу більше виходити на сцену і на знімальний майданчик. Вірніше хочу, але не так часто як я це робив раніше. Втомився від цього шаленого ритму. Втомився постійно кудись бігти", - зазначив він.

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