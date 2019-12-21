Российский актер Алексей Панин наведался в аннексированный Крым, где его "тепло" встретили

За Паниным гонится мужчина в куртке, солнечных очках и кричит: «С..ка, и чтобы ноги твоей, б…ядь, в Крыму больше не было!», после чего бросает палку в спину актеру.

Затем оба мужчины рассмеялись, а из их диалога стало понятно, что видео было постановочным и шуточным.

«Ребятки, вы не переживайте, мы не убиваем друг друга. Это мой друг Денис. Мы приехали в Крым и счастливы, что дышим этим воздухом», — признался со смехом Панин.

К слову, скандальный российский актер Алексей Панин, известный своей антиукраинской позицией, внезапно поменял свои политические взгляды.

Артист заявил, что сожалеет о том, что в 2014 году поддерживал аннексию Россией Крыма.

"Сейчас, понимая, что происходит в Крыму, мне стыдно за это. 80 процентов людей находятся в состоянии шока, они поняли, что их обманули. Все это псевдопропагандистские истории для Запада, а не для нас", – сказал артист.

По его словам, гражданам России плевать на Крым и Керченский мост, их больше волнует, как бы "с голоду не сдохнуть".

Он также добавил, что внутренне уже давно попрощался с Россией.

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Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.

"Я хочу просто уехать в маленький Европейский город у моря и тихо, спокойно жить. Я готов даже мыть унитазы если это потребуется. Главное подальше от России", - написал артист.

Также он опубликовал видео из Испании, где сейчас находится.

По словам актера, он устал и больше не хочет сниматься в фильмах и работать в театре.

"Всё, о чём я мечтал 20 лет назад, я получил. Я снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Сыграл во многих спектаклях в лучших театрах Москвы... Я не хочу больше выходить на сцену и на съёмочную площадку. Вернее хочу, но не так часто как я это делал раньше. Устал от этого безумного ритма. Устал постоянно куда-то бежать", - отметил он.

Напомним, любимый актер Путина решился на смену пола: Красивая телка, не парься.

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