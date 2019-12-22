Президента РФ Володимира Путіна звинуватили у перекручуванні історії про початок Другої світової війни, у Російської Федерації одразу з'явилася відповідь

Так, Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало офіційну заяву, в якій висловили занепокоєння і недовіру через висловлювання, які стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, які представляють фальшиву картину подій.

Крім того, в заяві підкреслили, що висловлювання Путіна нагадують "пропагандистські наративи епохи сталінського тоталітаризму, які засудив навіть радянський лідер Микита Хрущов".

Після офіційної заяви МЗС Польщі, не змогла стримати емоцій Речник міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова, яка вирішила прокоментувати сказане.

Так, Захарова звинуватила Варшаву в підриві двосторонніх відносин між країнами.

"Саме представники Варшави багато років підривали і роботу експертів, і двосторонні відносини", - зазначила любителька путінського режиму.

До всього іншого, вона згадала про санкції Польщі проти Росії, на її думку це нібито підтверджує деструктивну роботу Польщі.

"Агресивна риторика, знесення пам'ятників борцям з фашизмом, заспівальна роль у прийнятті антиросійських санкцій ЄС - прямі докази", - стверджує опальна представниця МЗС РФ.

Також раніше повідомлялося, що під час брифінгу в Москві, любителька путінського режиму Захарова звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням про те, щоб українська сторона забезпечила журналістам з Росії вільний доступ на територію України.

Скандальна Захарова також закликала Зеленського довести, що він «не лох», адже президент України сам робив такі заяви.

Як повідомляла Politeka, Зеленський вивів з себе Захарову, соратник Путіна не витримала

Також Politeka писала, що Захарова влаштувала істерику з-за роботи пропагандистів Путіна в країнах НАТО