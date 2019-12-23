Скандальний російський політик Володимир Жириновський не зміг стриматися, вразивши випадом у бік Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало офіційну заяву, в якій висловили занепокоєння і недовіру через висловлювання Володимира Путіна, які стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, які представляють фальшиву картину подій. 

Крім того, в заяві підкреслили, що висловлювання Путіна нагадують "пропагандистські наративи епохи сталінського тоталітаризму, які засудив навіть радянський лідер Микита Хрущов".

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Багато пропагандистів Кремля вже відреагували на відповідну заяву МЗС Польщі, тепер настала черга одіозного політика РФ Володимира Жириновського. 

Скандально відомий депутат нелегітимної Державної думи Росії опублікував у своєму Телеграм-каналі кілька архівних знімків на яких позували глави різних держав у компанії Адольфа Гітлера.

Як стверджує політик, ці фото нібито доводять, що Російська Федерація зовсім непричетна до змін подій Другої світової війни.

"А тепер спеціально для Мзс Польщі і всіх інших "обвинувачів" фотофакти: Гітлер і президент Польщі Пілсудський. Гітлер і прем'єр Британії Чемберлен. Гітлер і прем'єр Франції Деладьє. Гітлер і цар Болгарії Борис. Коротше…можу ще довго викладати Гітлера з усіма, але дуже хочу побачити фото Гітлера і Сталіна….Куплю. Дорого", - вибухнув скандальний політик.

 
 