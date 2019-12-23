Скандальний російський політик Володимир Жириновський не зміг стриматися, вразивши випадом у бік Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало офіційну заяву, в якій висловили занепокоєння і недовіру через висловлювання Володимира Путіна, які стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, які представляють фальшиву картину подій.

Крім того, в заяві підкреслили, що висловлювання Путіна нагадують "пропагандистські наративи епохи сталінського тоталітаризму, які засудив навіть радянський лідер Микита Хрущов".

Багато пропагандистів Кремля вже відреагували на відповідну заяву МЗС Польщі, тепер настала черга одіозного політика РФ Володимира Жириновського.

Скандально відомий депутат нелегітимної Державної думи Росії опублікував у своєму Телеграм-каналі кілька архівних знімків на яких позували глави різних держав у компанії Адольфа Гітлера.