Скандальный российский политик Владимир Жириновский не смог сдержаться, поразив выпадом в сторону Польши
Министерство иностранных дел Польши опубликовало официальное заявление в котором высказали беспокойство и недоверие из-за высказывания Владимира Путина касающихся генезиса и хода Второй мировой войны, которые представляют фальшивую картину событий.
Кроме того, в заявлении подчеркнули, что высказывания Путина напоминают "пропагандистские нарративы эпохи сталинского тоталитаризма, которые осудил даже советский лидер Никита Хрущев".
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Многие пропагандисты Кремля уже отреагировали на соответствующее заявление МИД Польши, теперь наступила очередь одиозного политика РФ Владимира Жириновского.
Скандально известный депутат нелегитимной Государственной думы России опубликовал в своем Телеграм-канале несколько архивных снимков на которых позировали главы разных государств в компании Адольфа Гитлера.
"А теперь специально для МИДа Польши и всех остальных "обвинителей" фотофакты: Гитлер и президент Польши Пилсудский. Гитлер и премьер Британии Чемберлен. Гитлер и премьер Франции Деладье. Гитлер и царь Болгарии Борис. Короче…могу долго еще выкладывать Гитлера со всеми, но очень хочу увидеть фото Гитлера и Сталина….Куплю. Дорого", - взорвался скандальный политик.