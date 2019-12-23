Скандальный российский политик Владимир Жириновский не смог сдержаться, поразив выпадом в сторону Польши

Министерство иностранных дел Польши опубликовало официальное заявление в котором высказали беспокойство и недоверие из-за высказывания Владимира Путина касающихся генезиса и хода Второй мировой войны, которые представляют фальшивую картину событий.

Кроме того, в заявлении подчеркнули, что высказывания Путина напоминают "пропагандистские нарративы эпохи сталинского тоталитаризма, которые осудил даже советский лидер Никита Хрущев".

Многие пропагандисты Кремля уже отреагировали на соответствующее заявление МИД Польши, теперь наступила очередь одиозного политика РФ Владимира Жириновского.

Скандально известный депутат нелегитимной Государственной думы России опубликовал в своем Телеграм-канале несколько архивных снимков на которых позировали главы разных государств в компании Адольфа Гитлера.