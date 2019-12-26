Чергова маревна заява в бік України прозвучала від пропагандистів Кремля

Пропагандист Кремля, член президії Академії геополітичних проблем Араїк Степанян заявив у програмі "60 хвилин" Ольги Скабєєвой, яку транслюють на телеканалі "Росія 1", що Україна нібито підписала Мінські домовленості, адже прекрасно усвідомлювала, що армія терористів "ДНР" захопить Маріуполь, Одесу та Київ.

Так, він почав розповідати байки про те, що бойовики "ДНР" не залишили абсолютно ніякого вибору Україні, тому нібито політикам довелося зробити це, щоб зупинити майбутню атаку на Маріуполь, Одесу та Київ.

"Чому визнали і підписали? Тому що якщо б ви не підписали, то "добровольча армія" Донбасу взяла б Маріуполь, взяла б Одесу, пішла б далі на Київ! Тому ви підписали, щоб зупинити це", – сказав затятий українофоб в прямому ефірі.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва влаштувала справжню істерику через заяви, які були зроблені командиром взводу 28 бригади Збройних сил України Віктором Єгоровим.

Нагадаємо, що пропагандист Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського