З 1 січня 2020 року Голландія офіційно перестала існувати
Нідерланди відмовилися від назви, яке раніше позначало держава.
З цього дня вузи, місцеві влади, а також видання і приватні компанії повинні використовувати виключно назва "Нідерланди". Це зробили для формування уніфікованого національного бренду.
Таким чином уряд вирішив позбавити країну від кліше, пов'язаного з проституцією та наркотиками. Влада хоче перерозподілити туристичний потік і знизити навантаження на Амстердам, Харлем і Гааги, які не справляються з кількістю туристів.
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Назву «Нідерланди» влада збираються активно просувати на міжнародних заходах, таких як конкурс пісні Євробачення-2020.
Збірна країни з футболу теж більше не буде називатися так, як звикли її вболівальники. Ребрендинг, крім того, зачепить спортсменів, які будуть представляти Нідерланди на токійській Олімпіаді в 2020 році.
На реформу назви Нідерланди витратять близько 200 тис. євро.
Про офіційному рішенні про відмову від назви «Голландія» у жовтні повідомили в Мзс Нідерландів. «Ми хочемо представник Нідерланди як відкриту, винахідливу і інклюзивну країну», — відзначали там. Прийнята міра спрямована на стимулювання експорту, туризму і спорту. Так, назву «Нідерланди» планують використовувати на Олімпійських іграх в Японії та конкурсі «Євробачення-2020», який пройде у Роттердамі.
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